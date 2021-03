Idosos com 80 anos ou mais podem agendar vacinação contra a Covid-19 em Faxinal do Soturno

A Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno está com a quarta etapa da vacinação contra a Covid-19 em andamento. Idosos com 80 anos ou mais podem agendar a imunização ligando para o Posto de Saúde da Sede e para o Posto de Saúde do Distrito de Santos Anjos (confira os telefones abaixo). Também é possível fazer o agendamento com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Conforme o secretário Lourenço Moro, até o momento Faxinal do Soturno recebeu 1.190 vacinas, sendo 640 para a aplicação da 1ª dose e 550 para a 2ª dose. Já foram imunizados os profissionais da saúde e os idosos com 83 anos ou mais.

Confira os telefones para contato:

– Posto de Saúde da Sede

(55) 3263-2572

(55) 3263-2544

(55) 99724-0455 – celular e Whatsapp

– Posto de Saúde de Santos Anjos

(55) 3263-2414

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno