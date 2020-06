Idoso morre e sete pessoas ficam feridas em acidente em Paraíso do Sul

Um idoso, de 65 anos, morreu em um acidente envolvendo três veículos em Paraíso do Sul na noite desta sexta-feira. Outras sete pessoas também ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta de 22h, no quilômetro 173 na RSC-287, próximo à localidade de Mangueirinha. A identidade da vítima não foi informada.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um Palio, com placas de São Borja, e um Gol, com placas de Paraíso do Sul, colidiram frontalmente e, depois, foram atingidos por um caminhão, emplacado em Nova Santa Rita, que não conseguiu frear ao se aproximar dos carros. Chovia no momento do acidente.

Ainda segundo o Batalhão, o idoso era motorista do Palio e foi quem teve os ferimentos mais graves. Ele recebeu atendimento médico no hospital de Paraíso do Sul, onde morreu por volta de meia-noite. As outras sete pessoas foram encaminhadas para hospitais de Paraíso do Sul, Agudo e Santa Maria. Não há informações atualizadas sobre os estados de saúde delas.

