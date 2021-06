IDAs são homenageadas em Restinga Sêca

Restinga Sêca sediou na manhã desta terça-feira, dia 22, o ato de homenagem para os servidores das Inspetorias de Defesa Agropecuária (IDA). O motivo é em razão do trabalho desenvolvido na região para que o Estado fosse reconhecido como zona livre da Febre Aftosa sem vacinação.

Com a solenidade realizada na sala de reuniões da Prefeitura e seguindo todos os protocolos de prevenção ao Covid-19, ato contou com a presença de autoridades regionais e municipais, quando representantes de cada IDA receberam uma placa reconhecendo a área de abrangência como zona livre da Febre Aftosa sem vacinação.

Esse novo status sanitário do Rio Grande do Sul ocorreu neste ano de 2021, por meio do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). “O pecuarista pagou durante 20 anos ou mais por esse processo todo, recebendo preços quase que aviltantes. Hoje não. Cabe a ele, pecuarista, agora, fazer a coisa certinha, procurar a gente na Inspetoria, tirar a Guia de Transporte Animal por que isso ai faz parte de todo um processo. Se aparecer um animal com aftosa lá no fundo de uma colônia, fecha todo o Rio Grande. Perderemos todo o serviço”, pontuou Jaime Brum Carlos, médico veterinário e chefe da IDA de Restinga Sêca.

A Febre Aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento de afta, principalmente na boca e nas patas de animais de casco fendido. A doença é causada por um vírus. A retirada da vacinação representa também uma economia de R$ 214 milhões ao ano para os produtores gaúchos, levando-se em conta os custos das doses, a logística de distribuição, mão-de-obra e a perda de peso dos animais por reação à vacina detalha a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

A escolha por realizar a homenagem aos servidores em Restinga Sêca é em reconhecimento a dedicação e trabalho do médico veterinário restinguense, sendo ele o mais experiente das Inspetorias: “É um dia muito especial, de muita emoção, porque estão sendo coroados 40 anos de trabalho, de luta, para tentarmos conseguir a zona livre sem vacinação, o quê já repercutiu na valorização do produto da agropecuária gaúcha. Isso para nós é muito importante”, pontua Jaime.

Receberam a homenagem as IDAs de Restinga Sêca, Jari, Quevedos, Tupanciretã, Jaguari, Nova Esperança do Sul, São Vicente do Sul, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Santa Maria, São Martinho da Serra, Itaara, Silveira Martins, Agudo, Dona Francisca, Paraíso do Sul, São Sepé, São Pedro do Sul, Formigueiro e Júlio de Castilhos.