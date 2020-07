Icbaa de Agudo presta homenagem a Colonos e Motoristas e elege nova diretoria

No dia 25 de julho, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo – Icbba – sediou a homenagem do Município de Agudo aos colonos e motoristas.

No ato, o prefeito municipal, professor Valério Trebien, depositou uma coroa de flores em frente ao suporte onde estava afixada a foto do casal, Rudolfo e Berthe Prade, ele migrante austríaco e ela filha de imigrantes. O quadro é do acervo do Museu Pastor Rudolf Brauer, também do Icbaa.

No palco montado para a homenagem foram usadas ainda outras peças do acervo do museu, como um prato para bolos, ferro de passar à brasa, jarra de cobre, máquina de costura manual, estante (ambão) usado para celebrações pelo Pastor Brauer, patrono do Museu e do Icbaa e um Missal Católico pré-conciliar, em latim.

A homenagem, que ordinariamente é realizada na Esplanada do Monumento, em Cerro Chato, neste ano, considerando a situação gerada pela pandemia do coronavírus, foi realizada no auditório João Gerdau, da instituição.

Após a homenagem foi instalada a Assembleia Geral Ordinária que elegeu a diretoria para o triênio 2020-2023. Será presidente, o advogado Aureo Alberto Müller.

A atual presidente, Rosangela Wilhelm. apresentou, em seu relatório, o projeto Casa da Charlote, uma casa-museu que será construída no terreno do Icbaa, no segundo semestre deste ano.

Fonte: Icbaa