Icbaa completa 38 anos nesta terça-feira

Por Rosangela Rohde Wilhelm, presidente do Icbaa

O dia 5 de maio é marcado por ser a data de fundação do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (Icbaa), que está localizado na Av. Concórdia, nº 97, onde nesta terça-feira, dia 5, completa os 38 anos de fundação.

A ideia de fundar-se em Agudo uma entidade vocacionada a promover e resgatar as manifestações da cultura, hábitos, usos e costumes germânicos herdados do processo de colonização da Colônia Santo Ângelo, surgiu no final da década de 1970, em reuniões na casa do Pastor Richard Brauer e, mais tarde, no Restaurante Schuller. Nesses locais um grupo de luteranos se reunia para reviver tradições, cantar hinos e elevar preces na língua materna, comum a todos – o alemão.

Liderados pelo Pastor Brauer e inspirados por Olivo Schirmer, em 5 de maio de 1982, foi instalada a assembleia de fundação, votação do estatuto e eleição da primeira diretoria. Seu primeiro Presidente foi o Pastor Brauer.

Em 10 de fevereiro de 1989 a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana aprovou a destinação de área de 1000 m² de sua propriedade, em comodato para ali ser construída a sede da entidade. No mesmo ano, em 25 de julho foi lançada a pedra fundamental do edifício.

Em 25 de julho de 1993, onze anos após a fundação e depois de quatro anos de obras, sede própria do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo foi inaugurada. Dois anos mais tarde, em 1995, também em 25 de julho, foram inauguradas a Biblioteca alemã e o Museu que, através da Lei 1605/2005* passou a chamar-se de Museu Histórico Pastor Rudolf Brauer, em homenagem a seu patrono e idealizador.

Em outubro de 2001 o Icbaa recebeu a visita do empresário João Gerdau Johannpeter, descendente de imigrantes da Colônia Santo Ângelo. Ele, em reconhecimento pelo trabalho de resgate e preservação da cultura e da memória germânica, decidiu custear a ampliação da sede do instituto.

Em 2006, no dia 24 de julho, João Gerdau Johannpeter voltou à Agudo e, junto com o Governador do Estado à época, Germano Rigotto e o Cônsul Geral da Alemanha, inaugurou a ampliação, na qual sua empresa investiu mais de 190 mil reais.Para marcar a data foi descerrada a fita do Auditório João Gerdau – nome do imigrante, bisavô de Jorge Gerdau,com concerto da Orquestra de Câmera do Teatro São Pedro.

Naquele ato solene o Cônsul Geral da Alemanha, Heinz-Dietrich Bernhard, em seu discurso, pronunciou, pela primeira vez a expressão “Icbaa”, denominação que passou a ser adotada. Até então a instituição era conhecida por “Instituto Alemão”.

Em 2017 o Icbaa instituiu a Comenda Wetterfahne, homenagem honorífica de reconhecimento pela promoção, manutenção e resgate da germanidade, concedida a cada três anos a pessoas ou entidades. A Comenda Wetterfahne terá, em novembro deste ano, a segunda edição.

No final de 2019 foi concebida a proposta de ampliação do espaço cultural do Icbaa, com a construção de uma “Casa Museu”, que se denominará Casa da Charlote, em alusão à imigrante Charlote Fenner, que teve sua saga imigrante transformada em livro pelo escritor cachoeirense Mildor Fenner. Charlote chegou à Colônia Santo Ângelo em dezembro de 1957. A Casa da Charlote está ainda na fase de projeto, tendo o cronograma sofrido alterações por conta das limitações impostas pela pandemia de Coronavírus. A obra será custeada pelo Icbaa, que para tal contará com doações e apoio já confirmado da Prefeitura Municipal.

Ao comemorar seus 38 anos, o Icbaa conta com aproximadamente 120 associados. Sua manutenção é custeada pela contribuição dos associados, de R$ 50,00 ao ano, por recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha e de locação de seus espaços e, também, pela taxa de manutenção do sistema corporativo de telefonia que administra.

O Icbaa investiu, neste ano, mais de R$ 10 mil na pintura externa da sede. As atuais atividades estão centradas na concepção do projeto da Casa da Charlote, na atualização do portal da internet www.icbaa.org.br e na mais efetiva participação da entidade nas mídias sociais.

O Icbaa acompanha, também, dos preparativos da comemoração dos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil que serão comemorados em 2024.