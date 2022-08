IBGE alerta sobre possíveis casos de pessoas se passando por recenseadores em Restinga Sêca

O Posto de Coleta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Restinga Sêca divulgou nota nesta segunda-feira, dia 22, alertando a comunidade sobre possíveis casos de pessoas se passando por recenseadores no município.

A suspeita é que esses indivíduos estariam se passando por colaboradores do IBGE, visitando as residências, sem autorização, e realizando entrevistas com coleta de dados. Conforme o comunicado, os recenseadores do IBGE são identificados por crachás, onde constam todos os dados de identificação e informações adicionais para verificação como, por exemplo, um código de QR Code e o número de atendimento do IBGE.

Como forma de esclarecimento, o Posto de Coleta de Restinga Sêca informa também que o IBGE realiza outras pesquisas no município, além do Censo Demográfico 2022. Neste sentido, outros funcionários do IBGE poderão ir nas residências para outras pesquisas e também para fins de supervisão do trabalho dos recenseadores.

Confira os nomes dos recenseadores do IBGE que estão atuando em Restinga Sêca no Censo 2022

Alessandra Alves dos Santos

Alexia Carvalho Garcia

Catiele Pacheco Marques

Elieser Pereira de Menezes

Lucilene Soares Ribas

Luiz Carlos Venturini Junior

Marcia Aparecida Machado da Silva

Mauro Sérgio Alves Ferreira

Sandra Fátima Alves

Victoria Lovatto Leal

Yasmin Machado da Silva