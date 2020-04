Hospital Universitário de Santa Maria recebe 10 leitos de UTI

A região central do Rio Grande do Sul passa a contar com mais 10 leitos de UTI para atendimento de Covid-19. Na quinta-feira, dia 2, o Governo do Estado entregou ao Hospital Universitário de Santa Maria os equipamentos necessários para uma unidade exclusiva para enfrentamento ao coronavírus.

Os equipamentos, enviados pela Secretaria da Saúde do Estado (SES RS), chegaram em kits contendo os seguintes itens: 10 camas; 10 monitores; 10 ventiladores pulmonares; 40 bombas infusoras parenterais; 10 bombas enterais; 2 cardioverssores; 2 eletrocardiógrafos; 2 carros de parada (incluem equipamentos de ressuscitação, como desfibriladores).

A ampliação do número de leitos faz parte do Plano de Contingência Hospitalar Covid 19 do Rio Grande do Sul, que prevê equipar com UTIs hospitais em todas as regiões do Estado. Em março já foram enviados pelo Ministério da Saúde, equipamentos para instalação de UTIs dos hospitais Universitário de Canoas e de Clínicas de Passo Fundo. Está previsto também o recebimento de 10 leitos de UTI para o Hospital São Vicente de Paulo, de Osório, nesta sexta-feira, dia 3.

O Plano de Contingência Hospitalar é um instrumento elaborado para equacionar o número de leitos já disponíveis com as necessidades de ampliação para acesso dos pacientes da Covid-19. O Plano também prevê o acompanhamento detalhado da capacidade instalada para atendimento de todos os pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde