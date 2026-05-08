Hospital São Roque: Laços que se fortalecem na rotina de trabalho e no amor de mãe

O Dia das Mães será celebrado neste domingo (10) e, para marcar a data, o Grupo Hospitalar São Roque destaca histórias que traduzem o significado da maternidade no cotidiano. Entre elas, a da enfermeira da UTI, Patrícia Dornelles Piekala e de seu filho Leonardo Piekala, técnico em informática, que dividem mais do que o vínculo familiar: compartilham também a rotina de trabalho no Hospital de Caridade São Roque, em Faxinal do Soturno.

Mesmo não morando juntos, mãe e filho percorrem caminhos semelhantes todos os dias. Saem de casa, chegam ao hospital e, a partir dali, seguem para funções diferentes, mas igualmente essenciais. Patrícia atua diretamente no atendimento aos pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto Leonardo atua para garantir o funcionamento dos sistemas e da internet, viabilizando o trabalho das equipes de saúde.

Para Patrícia, viver essa experiência ao lado do filho é motivo de orgulho e realização. “A rotina da gente é muito bacana. Nós não moramos juntos, mas nos deslocamos até aqui e voltamos todos os dias. É bem interessante estar trabalhando no mesmo espaço e ver a evolução dele”, relata. Segundo ela, acompanhar de perto o crescimento profissional e pessoal do filho sempre foi um desejo. “O orgulho que eu tenho dele é muito marcante. Poder observar isso de perto é inigualável”, afirma.

A enfermeira também destaca o ambiente de trabalho como parte importante dessa trajetória. “O São Roque foi uma grata surpresa e continua sendo todos os dias. É um ambiente que me traz aprendizado, desafios e que agrega muito à minha vida”, completa.

Do outro lado, Leonardo reconhece na mãe uma grande inspiração. Ele conta que, apesar de sempre ter tido interesse pela área da saúde, o medo de sangue o levou para outro caminho dentro do hospital. “Trabalhar no mesmo espaço é uma situação meio diferente. Eu faço a parte de manutenção, então, às vezes, passo pela sala e ela está ali, concentrada, focada no paciente”, diz.

Essa dedicação é, para ele, motivo de emoção e motivação. “É algo que me inspira muito, porque ela gosta do que faz. Isso fica muito claro. Não tem como eu não me sentir emocionado ao ver ela trabalhando”, ressalta.

Ao falar da mãe, Leonardo não esconde o carinho e a admiração. “Não tem como dizer que eu não sou quem eu sou por causa dela. Eu tenho muito orgulho. Tu é uma profissional incrível, uma pessoa incrível e uma mãe incrível. A gente pode até brigar às vezes, mas eu tenho muito orgulho de quem tu é e de quem ainda vai ser”, declara.

Entre corredores, equipamentos e rotinas intensas, a história de Patrícia e Leonardo mostra que o cuidado vai além da profissão, ele também nasce do amor, do exemplo e da presença diária. Neste Dia das Mães, relatos como esse reforçam que, mesmo em meio à correria, há espaço para afeto, orgulho e conexão.

Fonte: Hospital de Caridade São Roque