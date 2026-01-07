Hospital São Roque de Faxinal do Soturno realizará coleta de doação de sangue no dia 13 de janeiro

O Hospital de Caridade São Roque, de Faxinal do Soturno, realizará uma importante ação de solidariedade no próximo dia 13 de janeiro, quando ocorre uma coleta externa de doação de sangue, promovida pelo Hemocentro Regional de Santa Maria (Hemosm). A atividade será realizada das 8h30 às 11h30, nas dependências do hospital.

A iniciativa integra a rede de apoio do Hemosm e tem como objetivo reforçar os estoques de sangue que atendem hospitais e pacientes de toda a região, especialmente neste período de maior demanda.

Os interessados em doar devem realizar agendamento prévio pelo telefone (55) 9 9685-3884, garantindo organização, agilidade no atendimento e mais segurança durante o processo.

A coleta ocorrerá no Hospital de Caridade São Roque, localizado na Rua Ceci Leite Costa, nº 1266, em Faxinal do Soturno. A direção do hospital e o Hemosm reforçam o convite à comunidade para que participe da ação, lembrando que uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Fonte: Hospital de Caridade São Roque

Por Camila Costa