Hospital São Roque de Faxinal do Soturno inaugura UTI Antonio Meneghetti

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, dia 8, foi inaugurado 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que foram disponibilizados para a população da região por meio do Sistema Único de Saúde (Sus) no enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

Segundo publicação na rede social da unidade hospitalar, a UTI recebeu o nome do professor Antonio Meneghetti, onde durante a cerimônia de inauguração esteve presente o presidente do Hospital São Roque, Roberto Cervo; o Administrador Hospitalar Flávio Stona; Coordenadora Regional de Saúde (4ª CRS) Fabrícia Costa; prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Montagner; vice-prefeito; Lourenço Moro; e Lidiane Fiori, que responde pela Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno. Presentes também o Diretor Técnico; Dr. Alexandre Vicente Sangoi; Anestesista; Dr. Oswaldo Pacheco; Coordenador Dr. Edson Sirai Missugiro; além de membros da diretoria, médicos, autoridades locais e colaboradores.

Ainda conforme a publicação, o hospital agradeceu aos que colaboraram para a idealização como o Prof. Antonio Meneghetti (in memorian), às Emendas Parlamentares recebidas do Poder Legislativo, Ministério Público do Trabalho (MPT), Poder Judiciário de Faxinal do Soturno, doações das empresas e comunidade, além do esforço e dedicação de todos aqueles que direta ou indiretamente participaram desta conquista.

Com informações do Hospital de Caridade São Roque.