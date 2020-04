Hospital Regional de Santa Maria começa a ser equipado para combate à Covid-19

A Secretaria da Saúde do Estado (SES) trabalha com a previsão de abertura de 50 leitos de internação no Hospital Regional de Santa Maria na segunda metade do mês de abril. Destes, serão 40 leitos clínicos e 10 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o tratamento de pacientes com Covid-19. O hospital começou a receber a primeira parte do mobiliário a partir da última sexta-feira, dia 3, provenientes de doações de diversas empresas e compras por licitação. O Exército está auxiliando na logística de entrega dos equipamentos.

Em paralelo, estão ocorrendo as obras de adequação do prédio para o funcionamento dessas alas hospitalares, com recursos de R$ 7 milhões provenientes do Tesouro do Estado. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, falou que a Região Central tem carência de leitos e, em meio à pandemia do coronavírus, a abertura definitiva do hospital será importante para garantir melhor atendimento aos moradores das comunidades locais.

“Esse hospital é de suma importância para o Rio Grande do Sul. Estamos em um momento difícil, no qual aumenta a necessidade por hospitais em funcionamento. O Hospital Regional já vem funcionando por meio do seu ambulatório, mas agora estamos avançando para, em breve, abrirmos a assistência hospitalar”, destacou.

“Estamos realizando uma verdadeira força-tarefa, envolvendo diversos setores da Secretaria da Saúde, como coordenadoria regional, assessoria jurídica, vigilância sanitária, Fundo Estadual da Saúde e outros, assim como os parceiros da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), gestores do hospital, e do município de Santa Maria”, explica a secretária-adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva. “Adiantamos a abertura desses leitos, que estavam programados para estar disponível para a população em julho, para o enfrentamento à epidemia que estamos vivenciando”, completa. Os outros leitos dos 130 programados no total – mais 80 leitos, além dos 50 que abrirão neste mês – seguem com previsão de inauguração para julho deste ano.

O Hospital Regional de Santa Maria foi inaugurado parcialmente oferecendo os serviços de ambulatório de doenças crônicas, desde julho de 2018, e de ambulatório de cardiologia, desde julho de 2019.

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde