Hospital Municipal Dr. Pedro Calil de Formigueiro passa a usar energia solar

Realizada na manhã de segunda-feira, dia 23, a entrega oficial do projeto de Eficiência Energética junto ao Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil de Formigueiro.

A ação realizada pela RGE no hospital, faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa, dentro do Projeto RGE nos Hospitais. O programa tem como objetivo colaborar com a saúde financeira das instituições hospitalares.

“É a empresa cuidando de quem cuida de todos nós”, destaca a consultora da RGE, Mari Lucia Santos.

Foram investidos R$ 200 mil na instalação da Usina e a previsão é de uma redução de 40% no consumo de energia.

O trabalho de Eficiência Energética, realizada no hospital de Formigueiro, teve como objetivo modernizar o sistema de iluminação da instituição de saúde, instalando placas de energia solar. A implantação do projeto da RGE não usa verbas dos hospitais.

Durante a entrega oficial do Projeto, Mari Lucia Santos, agradeceu ao prefeito Jocelvio Cardoso, e a direção do hospital. “Manifestamos nosso profundo agradecimento ao Executivo Municipal e a administração do hospital. Obrigado por nos permitir e nos auxiliar a trazer esse benefício tão importante à comunidade de Formigueiro”.

Em nome do município, o prefeito Jocelvio Cardodo agradeceu à RGE pela realização do importante Projeto de Eficiência Energética.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro