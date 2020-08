Hospital Dr. Roberto Binatto de São João do Polêsine realiza campanha para arrecadação de tampinhas

“Reciclar, um ato de amor que pode transformar vidas”. Com esta mensagem o Hospital Dr. Roberto Binatto está realizando uma campanha para arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de latinhas para serrem trocadas por cadeiras de rodas.

Para participar é muito fácil: junte tampinhas plásticas e lacres de latinhas e entregue no Hospital Dr. Roberto Binatto ou no comércio de São João do Polêsine.

Este projeto será de suma importância para os pacientes acometidos por alguma patologia e que estão em processo de hospitalização, sendo assim a administração do Hospital pensou nesta forma de adquirir cadeiras de rodas para a instituição, promovendo assim o bem estar dos pacientes.

“Com sua tampinha e lacre você ajuda o nosso hospital e o meio ambiente agradece”, destaca a direção do hospital.