Hospital de São João do Polêsine recebe Emenda Parlamentar de R$ 200 mil

O prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego, anunciou na manhã desta quarta-feira, dia 20, o recebimento do documento que oficializa o repasse de R$ 200 mil ao Hospital Municipal Dr. Roberto Binatto.

Segundo o prefeito, o valor foi disponibilizado por meio de Emenda Parlamentar do deputado federal Osmar Terra. Para o ato de entrega do documento esteve presente Tarciso Bolzan, ex-prefeito de Restinga Sêca e representante do deputado na Quarta Colônia, e Valserina Bulegon Gassen, ex-prefeita de São João do Polêsine e Diretora de Captação de Recursos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) da Quarta Colônia.