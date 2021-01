Hospital de Paraíso do Sul realiza ‘vakinha online’

O Hospital Paraíso, localizado na Vila Paraíso, em Paraíso do Sul, foi fundado há 60 anos e diversas reformas e melhorias são necessárias para que a instituição continue a oferecer um serviço de qualidade à população.

Atualmente, a arrecadação de recursos via SUS e convênios com prefeituras auxilia no pagamento dos custos fixos mensais. Logo, não sobra dinheiro para aplicar nas reformas necessárias. Por isso, a direção da entidade decidiu criar uma vakinha online. O objetivo é arrecadar recursos para realizar pequenas reformas e melhorias, como por exemplo, pintura, troca de piso, conserto de janelas e portas quebradas, manutenção de rede elétrica e outros. A meta é arrecadar R$ 50 mil

O Hospital Paraíso é uma entidade filantrópica de pequeno porte, que atua no atendimento de saúde da comunidade local e de municípios da região, contribuindo, desta forma, com o desafogamento de leitos e serviços dos hospitais de centros maiores como Santa Maria e Porto Alegre.

Clique AQUI para participar da vakinha online ou para quem quiser doar diretamente na conta, segue dados bancários:

Banco do Brasil: Agência: 3244-1 | Conta corrente: 2010-9

Banrisul: Agência 1066 | Conta Corrente: 060090871-0

Sicredi: Agência: 0403 | Conta Corrente: 54358-6

Fonte: Hospital Paraíso