Hospital de Ivorá será contemplado com Emenda Parlamentar

O município de Ivorá será contemplado com a Emenda Parlamentar no valor de R$ 100 mil do orçamento do Ministério da Saúde, viabilizada por meio do deputado federal Heitor Shuch. O recurso será aplicado no incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimentos de metas do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A destinação do recurso para o município atende uma solicitação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Ivorá, Dair Pedro Quatrin, e do presidente do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Tarcísio Pase.

Fonte: Prefeitura de Ivorá