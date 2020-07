Hospital de Formigueiro recebe novo compressor de ar

Para atender as demandas do Hospital Dr. Pedro Jorge Calil, bem como, a Unidade Básica de Saúde Central em anexo, a Prefeitura Municipal de Formigueiro adquiriu um novo compressor de ar. O equipamento foi instalado na segunda-feira, dia 27.

A substituição se fez necessária tendo em vista que o antigo compressor estava desde a inauguração do hospital, no ano de 1995. O investimento total foi de R$ 7.800,00, por meio da empresa Venturini Redes Elétricas, de Formigueiro, com recurso oriundo do leilão de bens inservíveis realizado pela prefeitura.

“O novo compressor vem para melhor atender os pacientes e internados do hospital, nebulização realizada na UBS, e até mesmo uma ventilação, se necessário”, acrescenta o secretário de Saúde, Luiz Gustavo Maia Machado.

