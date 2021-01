Hospital de Formigueiro recebe alvará

Na manhã desta terça-feira, dia 12, no gabinete do Executivo Municipal de Formigueiro, o secretário de Saúde do município, Mateus Ruviaro, recebeu da responsável pela 4ª CRS (Coordenadoria de Saúde do Estado), Fabrícia Ennes da Silva Costa, e da integrante da Vigilância Sanitária Estadual, Márcia Arenart, o Alvará de Funcionamento do Hospital Municipal Pedro Jorge Calil. O alvará foi entregue depois de rigorosa fiscalização e o cumprimento de diversas normas técnicas de procedimento e de estrutura física.

Também participaram da reunião, pela prefeitura o secretário da Fazenda João Laerte Ferreira e o assessor Jurídico do município, advogado Fúlvio Piovesan.

Na reunião foi tratado também os ajustes do contrato do Hospital com a Secretaria de Saúde do Estado.

No final ficou decidido com o secretário, João Laerte Ferreira, secretário, Mateus Ruviaro, e assessor jurídico, Fúlvio Piovesan, o compartilhamento de informações e apoio oferecido pela 4ª CRS, através da coordenadora Fabrícia Ennes S. Costa.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro