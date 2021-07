Hospital de Formigueiro e Governo do Estado assinam contrato

Realizada na quinta-feira, dia 8, em Porto Alegre, a assinatura de contrato de repasse de recursos financeiros entre a Secretaria da Saúde do Estado e o Hospital Dr. Pedro Jorge Calil, de Formigueiro.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura de Formigueiro, o documento garante o repasse financeiro do Estado para a unidade hospitalar, além de credenciar o hospital a aderir as novas políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (Sus) que venham a surgir a partir de agora.

O contrato foi assinado por Arita Bergmann, secretária de Saúde do Estado; Jocelvio Cardoso, o Xirú, prefeito de Formigueiro; e Mateus Ruviaro, secretário municipal de Saúde.

O prefeito Xirú ressaltou a importância deste contrato que, em breve, trará recursos fixos para o hospital. O secretário Mateus destacou ainda que os recursos serão fundamentais para a instituição, já que o Hospital Dr. Pedro Jorge Calil atende 100% Sus e é mantido 100% pelo município.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro