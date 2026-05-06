Hospital de Caridade São Roque reforça importância da higienização das mãos com ação de conscientização

Em alusão ao Dia da Higienização das Mãos, o Hospital de Caridade São Roque, de Faxinal do Soturno, promoveu na terça-feira (05), uma ação de conscientização voltada à prevenção de infecções e ao fortalecimento da segurança no ambiente hospitalar. A atividade envolveu colaboradores da instituição, pacientes e familiares e reforçou a importância de práticas simples no cuidado diário com pacientes.

A iniciativa foi conduzida pela enfermeira responsável pelo Controle de Infecção Hospitalar, Lenice Orlandi, que destacou o papel fundamental da higienização das mãos na redução de riscos. Conforme ela, a medida é reconhecida como uma das formas mais eficazes de prevenir a disseminação de microrganismos e evitar infecções relacionadas à assistência à saúde. “A higienização das mãos é um cuidado básico, mas extremamente importante. É uma atitude simples, acessível e que tem impacto direto na segurança do paciente, dos profissionais e de toda a comunidade”, enfatizou.

Durante a ação, também foram reforçadas orientações práticas sobre a forma correta de higienizar as mãos. O procedimento inicia com as mãos molhadas e a aplicação de sabonete suficiente para cobrir toda a superfície. Em seguida, deve-se esfregar as palmas entre si, passando depois para o dorso das mãos, com os dedos entrelaçados. A higienização continua com a limpeza entre os dedos, o dorso dos dedos, os polegares com movimentos circulares, além das pontas dos dedos e unhas, que devem ser friccionadas contra a palma da mão oposta. Os punhos também devem ser higienizados.

Por fim, é necessário enxaguar bem as mãos em água corrente, retirando todo o sabonete, e realizar a secagem com papel toalha descartável, preferencialmente utilizando-o também para fechar a torneira, evitando nova contaminação. Todo o processo deve durar entre 40 e 60 segundos para garantir a eficácia.

A atividade integra as estratégias contínuas do Hospital de Caridade São Roque para qualificar os atendimentos e promover uma cultura de prevenção e cuidado dentro da instituição.

Fonte: Hospital de Caridade São Roque