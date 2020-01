Hospital de Agudo investe na geração de energia solar

A redução dos custos de energia elétrica é uma preocupação constante, ainda mais em períodos de alto consumo, como é o caso do Verão. Foi pensando em economizar e ainda promover um sistema sustentável que o Hospital de Agudo investiu na instalação de uma microusina de geração de energia solar.

A instalação da primeira etapa, composta por 180 módulos, com potência instalada de 70,20 kWp e expectativa de produção de 70.200 kWh/ano, foi concluída pela Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, no mês de dezembro. A entidade aguarda agora a inspeção da RGE para entrar em operação, ainda no mês de janeiro.

O investimento faz parte do Planejamento Estratégico do hospital desde 2015. “Além da economia na conta de energia elétrica mensal, passamos a fazer parte do grupo de instituições, empresas e pessoas que investem em geração sustentável de energia, com visão de futuro”, destaca o presidente do Hospital, Paulo Augusto Willhelm. “É um sistema moderno e limpo, de custo compatível, que mostra a visão da entidade e o compromisso com a sustentabilidade”, completa.

A expectativa da entidade é que redução no valor da conta mensal, atualmente em torno de R$ 9 mil, tenha uma redução de 30%. “Já estamos em tratativas, inclusive, para ampliar o sistema este ano e ampliar a geração fotovoltaica, totalizando 282 placas solares”, frisa o presidente.

Atuação – Com 102 anos de história, o Hospital Agudo é uma associação comunitária, instalada na Av. Euclides Kliemann, 300, no Bairro Progresso. Presta à comunidade, serviços médicos de internação (em unidades privativas, semi-privativas e coletivas, para pacientes privados, de convênios e SUS), cirurgia, urgência e emergência, além de exames de diagnóstico por imagem, como Raio-X, Densitometria óssea, Tomografia, Mamografia, Eletro e Ultrassom; avaliação cardíaca – HOLTER e MAPA; exames de Endoscopia e Colonoscopia; serviços de Referência SUS e privados em Otorrinolaringologia, além de serviços de Pronto Atendimento, Plantão Médico e SAMU. Ao todo, são 62 leitos e 72 funcionários atuando junto à instituição de saúde.

Hospitais – A instalação de microusinas para geração de energia solar tem se mostrado uma excelente opção de economia para entidades, especialmente os hospitais. Além do Hospital de Agudo, a Solled Energia já implementou sistemas no Hospital Ana Nery e Hospital de Monte Alverne, em Santa Cruz do Sul, além do Hospital de Sinimbu (RS). “Os custos com energia elétrica impactam muito na gestão destas entidades, pois o consumo é sempre alto. Com a implantação das usinas fotovoltaicas, a redução na conta, que viabiliza a aquisição do equipamento, ocorre já nos primeiros meses de instalação”, destaca o gerente comercial da Solled Energia, Mauro Soares.

Fonte: Solled Energia