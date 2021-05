Hospital Agudo é contemplado com emenda parlamentar de R$ 100 mil

O Hospital Agudo foi contemplado com emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. O recurso é oriundo do Deputado Federal Lucas Redecker, por meio de articulação do Executivo Municipal e da Diretoria do Hospital.

O valor será para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas e poderá ser utilizado em aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, inclusive materiais no combate ao coronavírus, conforme normas legais e administrativas.

Conforme o prefeito, Luís Henrique Kittel, a emenda é de suma importância para os trabalhos do Hospital, uma instituição relevante no atendimento à saúde do município e da região. O prefeito também reconhece e agradece o empenho do deputado Lucas com Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo