Horto de Nova Palma com produção voltada às escolas

O projeto do Horto Municipal de Nova Palma “Semeando um Novo Saber” continua com suas atividades relacionadas a alimentação escolar. Durante o mês de outubro foram entregues mais algumas remessas de alface, beterraba, repolho e tempero verde para serem utilizados na merenda dos alunos da rede municipal de ensino.

Nesta ação, também foi enviada para a Escola Estadual de Educação Básica Tiradentes alface e tempero verde, uma vez que esta era excedente à demanda das escolas municipais. Cabe destacar também que no Horto Municipal são cultivados tomates, os quais são utilizados no preparo de molho, quando a colheita realizada após o período final do ano letivo.

Durante as atividades, recentemente foi realizada pelas merendeiras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso a produção de um total de 31 vidros de molho de tomate (foto), os quais serão utilizados na alimentação escolar do educandário.

Na foto, as merendeiras Solange Regina Prevedello Rossato e Elisiane Portella Busanello que são as responsáveis por toda a produção das conservas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma