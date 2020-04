Homologada licitação para construção do ginásio de esportes da Vila Nova São Lucas

Em meio a pandemia do coronavírus e a estiagem que assola o estado, a Administração Municipal de São João do Polêsine comemora a homologação da licitação para construção do ginásio de esportes da Vila Nova São Lucas.

O documento foi assinado pelo prefeito de São João do Polêsine, Matione Soneto, no dia 27 de março, homologando a licitação na modalidade tomada de preço, que teve como vencedora a empresa CH Roggia Construções Ltda., no valor de R$ 572.914,37.

A empresa será a responsável pela construção do ginásio na Vila Nova São Lucas, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários para a execução, num total de 742,21m² de obra, de acordo com o contrato de repasse do Ministério do Esporte, atual Ministério da Cidadania.