Homem morre em acidente de trânsito na BR-290, em São Sepé

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um furgão bloqueou o trânsito na BR-290, em São Sepé. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, 31, próximo à ponte sobre o Arroio Bossoroca, e deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações preliminares, ainda não oficiais, a Fiat Fiorino furgão teria feito o contorno na rodovia, sendo atingida pelo caminhão.

O acidente aconteceu na localidade de Cerrito do Ouro, no trecho entre Vila Nova do Sul e o entroncamento da BR-290 com a BR-392. Conforme relatos de populares, o passageiro do furgão teria ficado preso às ferragens. Ele acabou morrendo no local.

O condutor da Fiat Fiorino e o motorista do caminhão não se feriram. Nossa reportagem ainda apura algumas informações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros compareceram no local para atender a ocorrência. Até por volta das 17h50min o trânsito no local estava bloqueado em ambos os sentidos da rodovia.

