Homem é encontrado morto no interior de Nova Palma

A Brigada Militar foi acionada por volta das 15h de quarta-feira, dia 25, em razão da localização de um cadáver na localidade de Cerro da Gruta, interior de Nova Palma. Segundo a ocorrência, uma mulher foi visitar o filho e, ao chegar à residência, ela estava trancada. Em razão disso, a janela do quarto foi aberta, sendo encontrado o corpo de Josemar Padilha Flores em óbito.

Foi acionada a Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP), sendo que a vítima fatal foi encontrada nua, com resquícios de sangue na cama e com uma perfuração no abdômen causado por arma de fogo.

A polícia trata o caso como homicídio doloso e irá investigar as circunstâncias da morte. A arma usada no crime não foi localizada.