Hoje tem Cantatas Natalinas em Restinga Sêca

Depois de Ivorá e Faxinal do Soturno, chegou a vez de Restinga Sêca sediar as Cantatas Natalinas promovidas pelos grupos corais de Faxinal do Soturno, Ivorá, Restinga Sêca e Agudo.

Em Restinga Sêca o espetáculo será realizado na noite desta quarta-feira, dia 18, a partir das 20h, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e faz parte da programação do 11º Natal em Canto.

Serão cerca de 80 vozes que farão ecoar o espírito natalino com a participação dos corais Santa Cecília, de Faxinal do Soturno, Cantanti Del Grappa, de Ivorá, Agudo Encanto, de Agudo e Vozes do Vacacaí, de Restinga Sêca e também a apresentação os grupos instrumentais Tocata, de Agudo, e Camerata da Gurizada, de Ivorá.

O repertório, de músicas clássicas e sucessos natalinos, será conduzido pelos regentes, Diogo Braggio e Fernando Perusso.

A última apresentação das cantatas natalinas será na quinta-feira, dia 19, em na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em Agudo, às 20h.