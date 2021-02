Guias do IPTU são entregues em Faxinal do Soturno

Desde a quarta-feira, dia 17, os contribuintes de Faxinal do Soturno podem retirar a guia de pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A entrega ocorre na Praça Matriz Vicente Pallotti, próximo a Feira do Produtor, das 7h às 19h, até o dia 26 de fevereiro. Após esta data, as guias poderão ser retiradas na Prefeitura.

O prazo para quitar em cota única vai até o dia 15 de março e garante desconto de 15% no valor total do imposto, que foi reajustado em 4,52% este ano, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Pagamento parcelado

Também é possível fazer o pagamento do IPTU de forma parcelada, mas sem desconto, em cinco vezes. Os vencimentos são em 15 de abril, 15 de junho, 13 de agosto, 15 de outubro e 15 de dezembro. Para esta modalidade, as guias de pagamento devem ser emitidas no site da Prefeitura: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br. Aqueles que tiverem dificuldade podem vir até o prédio da Administração Municipal.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno