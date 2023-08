Grupos culturais de Agudo estão com inscrições abertas

Os apaixonados por música e cultura em Agudo têm a oportunidade de participar ativamente de expressões artísticas locais. O Coral Municipal Agudo EnCanto, reconhecido por suas emocionantes performances, e as aulas de canto e percussão estão com inscrições abertas, convidando a comunidade a se juntar a esses vibrantes grupos culturais.

O Coral Municipal é um ícone cultural que tem encantado plateias há anos. Com sua harmonia e repertório diversificado, o coral é uma oportunidade para aqueles que desejam compartilhar seus talentos vocais e se conectar com outras pessoas que compartilham a mesma paixão pela música. O Coral Municipal tem sido uma peça central em eventos locais e regionais, levando alegria e emoção à comunidade. Os ensaios acontecem nas quartas-feiras, às 19h, no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA), e tem vagas abertas.

Além disso, iniciaram as aulas de canto e percussão. Tanto iniciantes quanto aqueles com experiência prévia podem se beneficiar. As aulas de canto proporcionam treinamento vocal abrangente, enquanto as aulas de percussão exploram ritmos cativantes e técnicas rítmicas, proporcionando uma experiência musical enriquecedora. As vagas disponíveis são destinadas para crianças de 7 a 10 anos. As aulas acontecem nas quartas-feiras, com turmas das 10h às 11h30min e das 15h30min às 17h, na sala anexa a Biblioteca Municipal.

Também, para crianças de 4 a 6 anos, há vagas para a musicalização infantil. As aulas acontecem na quarta-feira feira das 17h30min às 19h, na sala anexa a Biblioteca Municipal.

Conforme o Prefeito Luís Henrique Kittel, o incentivo aos grupos culturais é uma iniciativa que visa fortalecer os laços comunitários através da música, enquanto oferece oportunidades para o desenvolvimento individual dos participantes. “O intuito é não apenas criar performances culturais, mas também promover um ambiente inclusivo e acolhedor para todos os interessados”, destaca o Prefeito.

Os interessados podem obter mais informações e realizar suas inscrições na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, ou por meio do WhatsApp (55) 99735-2519.

Fonte: Prefeitura de Agudo