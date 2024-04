Grupo “Viva em movimento”, de Faxinal do Soturno, retornou às atividades

As aulas do Projeto Viva em Movimento, de Faxinal do Soturno, foram retomadas no mês de março. As atividades, coordenadas pela professora Juliane Manfio, são realizadas semanalmente, com grupos no centro e nas comunidades do interior do município.

Conforme a professora, durante os encontros são realizadas atividades aeróbicas, alongamentos e dança, que visam a promoção do bem-estar, de saúde física, psicossocial e fortalecimento de vínculos, além da prevenção de doenças e redução das comorbidades decorrentes do envelhecimento.

Para a aluna Dinára de David, a participação no grupo é fundamental, principalmente para os alunos da terceira idade, tendo a atividade como uma forma de cuidado com a saúde e melhor qualidade de vida.

“Estou amando as aulas. Em cada encontro a professora traz diferentes atividades, que estimulam um estilo de vida saudável, incluindo novos hábitos alimentares. As atividades propostas trazem benefícios para todos nós, por meio de exercícios de ginástica, jogos e danças”, afirmou.

Interessados em participar do Grupo Viva em Movimento devem ir até os locais das atividades, nos dias e horários a seguir:

– Segunda-feira

14h30min às 15h30min – Verde Teto, Medianeira, Santo Antônio, Centro e Linha Nova Palma

– Quarta-feira

8h20min às 9h20min – Saxônia e Santos Anjos

9h40min às 10h40min – Linha Guarda Mor

14h às 14h50min – Sítio Alto

15h20min às 16h20min – Val Veronês

– Quinta-feira

14h às 15h – Sítio dos Mellos

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno