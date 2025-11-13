OUVIR A RÁDIO
Grupo Tecendo Vidas – Centro, de São João do Polêsine, realizou encontro nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 12, em São João do Polêsine, o Grupo Tecendo Vidas – Centro, integrante das ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) desenvolvidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), realizou mais um encontro conduzido pela psicóloga Simone Lorenzoni.

Durante a atividade, as participantes envolveram-se em uma dinâmica de grupo que proporcionou momentos de reflexão, integração e descontração.

Em seguida, foi realizada a confecção de sachês aromáticos, atividade que estimulou a criatividade e o trabalho manual, fortalecendo os laços entre as integrantes do grupo.

O encontro foi marcado por trocas significativas, aprendizado e bem-estar, reafirmando a importância desses momentos coletivos para o fortalecimento emocional e social das participantes.

O Paif tem como objetivo fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários, promover o acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pelos serviços do Cras.

Os encontros do grupo acontecem todas as quartas-feiras no Cras e as inscrições para novos participantes para o ano de 2026 já estão abertas.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine

