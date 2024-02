“Grupo reflexivo de homens” inicia em Faxinal do Soturno

Teve início no dia 09 de fevereiro o “Grupo reflexivo de homens” em Faxinal do Soturno. No município, o projeto é coordenado pela Psicóloga Fabiane Schott, com colaboração do Assistente Social Rafael de Almeida, ambos técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O projeto é realizado em parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público, e visa prevenir a reincidência à violência contra a mulher. Prevista na Lei Maria da Penha, a reeducação para a não violência foi incorporada na política nacional de enfrentamento a violência contra a mulher.

A lei inova ao tratar da violência doméstica e familiar não apenas como um problema que afeta a mulher, ou sua família, mas como uma questão a ser enfrentada por meio da conscientização social e da mudança nos padrões de relacionamentos entre homens e mulheres.

Os encontros acontecem semanalmente, sempre com uma temática diferente.

