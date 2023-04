Grupo Pró-EFA Centro realizará seminário em prol pela implantação da Escola Família Agrícola (EFA) na Região Central do Estado

Com o objetivo de debater a implantação de uma Escola Família Agrícola (EFA), o grupo Pró-EFA Centro/RS, formado por agricultores, professores, cooperativas, ex-estudantes de EFAs, agentes de turismo, representantes de EFAs, associações de agricultores, imprensa, sindicatos, Emater, pessoas com experiência na fundação de associações e integrantes do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco, realizará na próxima terça-feira, dia 18, às 8h, no ginásio da Paróquia São Bonifácio, em Agudo, um seminário para debater o assunto.

Com a área de abrangência de 15 municípios, o movimento busca criar uma escola de Ensino Médio com certificação de Técnico em Agricultura, visando valorizar o campo e a região como um todo. O objetivo é proporcionar uma formação completa e técnica para os jovens da região, capacitando-os para trabalhar no setor agrícola, priorizando principalmente a permanência do jovem na propriedade da família, fortalecendo os processos de sucessão familiar e minimizando os efeitos do êxodo rural.

A participação de todos os interessados na implantação da EFA é fundamental para o sucesso do evento e a concretização do projeto. O grupo Pró-EFA Centro/RS está convidando todos os moradores da Região Central a participarem do seminário e contribuírem para o desenvolvimento rural sustentável.

Com informações de Ezequiel Redin, professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM.