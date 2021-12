Grupo de pesquisa da UFSM avalia o Polo Academia da Saúde de Nova Palma

No último dia 7 de dezembro, o Polo Academia da Saúde (PAS) de Nova Palma recebeu integrantes do grupo de pesquisa “Políticas públicas de saúde e bem eEstar” da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), composto por alunos e a coordenadora Luciana Battistella.

Conforme a Prefeitura de Nova Palma, a visita objetivou a realização da etapa final do projeto que avalia os Polos Academia da Saúde com entrevista aos usuários que frequentam os grupos da academia, identificando o perfil, bem como a qualidade de vida e nível de satisfação deles com os serviços oferecidos.

Em etapas anteriores, por meio eletrônico, também fizeram parte da pesquisa os profissionais que atuam no Polo, profissionais de saúde da rede da Unidade Básica de Saúde (UBS) e gestão em saúde.

A ação tem como foco principal estudar o Programa Academia da Saúde no enfrentamento de riscos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Estado.

