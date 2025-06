Grupo de Mulheres do Cras de São João do Polêsine participa de oficina

O Grupo de Mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de São João do Polêsine, participou na semana passada de uma oficina voltada ao empreendedorismo feminino, com foco nas oportunidades no ramo da beleza e estética.

A atividade contou com a participação voluntária das representantes do setor, Elisane Giacomini e Graziele Londero, que compartilharam experiências, técnicas e dicas de como iniciar e manter um negócio próprio.

Durante a oficina, foram abordados temas como autonomia financeira, valorização da autoestima e possibilidades de geração de renda por meio da oferta de serviços e da venda de cosméticos.

A ação teve como objetivo inspirar e fortalecer a autonomia das mulheres, incentivando o protagonismo feminino por meio do conhecimento, da prática e da troca de experiências entre as participantes. Ao final da atividade, as mulheres ainda tiveram a oportunidade de experimentar os produtos apresentados, vivenciando na prática os conhecimentos compartilhados.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine