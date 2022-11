Grupo de italianos visita Faxinal do Soturno

Um grupo de 11 italianos vindos da região de Vêneto, na Itália, estiveram no município de Faxinal do Soturno na última segunda-feira, dia 14. Durante a tarde, visitaram a Prefeitura Municipal e a Ermida de São Pio. À noite, foram recepcionados em um jantar no CTG Coração do Rio Grande.

Acompanharam a visita o prefeito Clovis Alberto Montagner, a Coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, e a presidente da Società Italiana Di Faxinal Do Soturno, Ávida Brondani.

O grupo fica no país durante 15 dias, visitando parentes e conhecendo algumas cidades que possuem vínculo com a Itália.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno