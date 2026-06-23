Grupo de Gestantes, Puérperas e Rede de Apoio de Nova Palma realiza terceiro encontro

O Grupo de Gestantes, Puérperas e Rede de Apoio de Nova Palma realizou seu terceiro encontro no dia 17 de junho. A atividade contou com a participação da nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Daiana Benetti, que abordou o tema “Alimentação na Gestação e Amamentação: o que muda?”.

Durante o encontro, foram discutidas orientações nutricionais voltadas às diferentes fases da gestação e da amamentação, destacando a importância de hábitos alimentares saudáveis para a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê.

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social convida gestantes, puérperas e suas redes de apoio a participarem dos próximos encontros, que serão realizados na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde (UBS), em datas previamente estabelecidas e divulgadas pelos canais oficiais do município.

O grupo também está aberto às futuras gestantes, que podem ingressar nas atividades a qualquer momento, mesmo com os encontros já em andamento. A iniciativa é destinada tanto às mulheres que realizam o pré-natal na rede pública quanto na rede privada de saúde.

Os encontros são conduzidos por profissionais da rede municipal de saúde, vinculados à Policlínica de Saúde, ao Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD) e à Unidade Básica de Saúde (UBS), conforme sua área de atuação e disponibilidade. A programação contempla diferentes temas relacionados à gestação, ao puerpério e ao desenvolvimento infantil.

Entre os profissionais envolvidos estão fonoaudióloga, fisioterapeuta, odontóloga, nutricionista, psicóloga, médicas, enfermeira e terapeuta ocupacional. O objetivo é promover a prevenção, o acolhimento e a disseminação de informações qualificadas, contribuindo para o bem-estar das famílias durante esse período tão importante.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma