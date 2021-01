Grupo de Danças da Escola Dom Érico Ferrari, de Nova Palma, publica vídeo

Já está disponível no canal do youtube da Escola Dom Érico Ferrari, de Nova Palma, o vídeo do Grupo de Danças “Laços da Tradição Gaudéria”, realizado após ter projeto contemplado no Edital Prêmio Multicultural Nova Palma.

O vídeo, que conta através de imagens a trajetória do grupo, pode ser acessado clicando AQUI.

Conforme o projeto inscrito e contemplado, será publicado ainda, provavelmente até a próxima semana, um segundo vídeo, com apresentação de dois números de dança do grupo, um da categoria mirim e outro da infantil.

O projeto da Escola Dom Érico Ferrari foi um dos 25 contemplados no edital, que teve recurso do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, e um dos dois contemplados na categoria Dança, juntamente com o projeto do Grupo de Dança da Escola Ana Lobler.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma