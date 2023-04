Grupo de caminhada de Santa Maria percorre o Caminho dos Capitéis em Nova Palma

No último final de semana, entre os dias 21 e 23, esteve em Nova Palma um grupo de caminhada de Santa Maria para percorrer parte do Caminho dos Capitéis do município.

Recebidos pelo prefeito André Rossato e pelo coordenador de Cultura e Turismo Diego Hahn, que entregou ao grupo exemplares do livro do Caminho dos Capitéis e do projeto da Escola Tiradentes sobre as comunidades do município, além de dossiês do Geoparque Quarta Colônia, os visitantes partiram para as estradas do interior.

O grupo, na ocasião composto por nove integrantes da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Santa Maria (AACS-SM), percorreram três rotas do Caminho dos Capitéis. No priemiro dia a Rota das Águas, num total de 26 km; no segundo dia a Rota das Origens, com 19 km; e no terceiro dia a Rota dos Vales, com 20 km. No último dia o grupo ainda alterou um pouco a rota para conhecer a Barragem do Cafundó, a antiga Usina Nova Palma e outras quedas d’água.

De acordo com Ana Martins, uma das integrantes do grupo, sempre que eles realizam as caminhadas procuram conhecer a parte histórica do local, bem como os pontos culturais e turísticos, interagindo com a comunidade na troca de conhecimentos e incentivando o pessoal a participar junto nas caminhadas.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.