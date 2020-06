Grupo de amigos de Faxinal do Soturno cria plataforma ‘Momento de Aprender’ com conteúdos para as provas do Enem

Por acreditar no potencial transformador da educação, um grupo de jovens de Faxinal do Soturno criou a plataforma “Momento de Aprender”, um projeto realizado de forma colaborativa, com o intuito de possibilitar acesso ao conhecimento.

A plataforma oferece cursos online com o conteúdo cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), possibilitando acesso a aulas online que possam auxiliar na prestação da prova.

O grupo destaca “Nos somamos às ideias de Paulo Freire ao acreditar que ‘ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção’ e é justamente esse o intuito do projeto: ser um instrumento de construção e produção de conhecimentos, de sonhos, de futuro.”

COMO SURGIU E OBJETIVOS:

Diante das notícias sobre a manutenção da prova do ENEM, em meio à interrupção das aulas por conta das necessárias medidas de isolamento social, surgiu a necessidade não apenas de criticar uma medida tão injusta, mas de tomar atitudes práticas para mitigar os efeitos danosos decorrentes dessa decisão. E uma resposta que fosse desvinculada de Estado, de partidos políticos, ou interesses que não fossem a promoção do acesso à educação. Assim, um grupo de amigos se reuniu e surgiu o projeto “Momento de Aprender”.

Não são poucos os desafios de pensar acesso a educação em um país tão desigual socialmente como é o Brasil. Somado a isso, há o fato de que aglomerações e contato físico devem ser interrompidos para evitar a propagação de um vírus que, atualmente, assola o Brasil e o mundo, contabilizando um número cada vez maior de vítimas. No mesmo país que decreta a interrupção de atividades escolares, alunos da rede privada mantém seu ritmo de atividades, enquanto muitos alunos da rede pública sequer têm acesso à computadores, à internet e à condições básicas para estudar.

Diante disso, o nosso projeto é pensado em duas frentes: 1) a criação e disponibilização de uma plataforma online contendo conteúdos com os principais pontos das disciplinas cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), objetivando que os alunos tenham condições de se preparar e prestar a prova que garante o ingresso nas universidades do país. Mas, mais que isso, 2) o projeto tem o intuito de atuar em uma frente local, estabelecendo parcerias com prefeituras, escolas e secretarias, para que os jovens interessados e privados dos instrumentos tecnológicos necessários possam acessar à plataforma.

E isso só é possível de ser alcançado em rede: o trabalho de voluntários e colaboradores para a elaboração de conteúdos é fundamental para o projeto. Da mesma forma, agentes e instituições públicas que podem colaborar possibilitando o acesso (seguro) àqueles que não dispõem de computadores e internet possuem um papel muito importante. Ainda, todos e todas que, de alguma forma, possam fortalecer a iniciativa divulgando, cobrando de gestores e instituições a implementação e acessibilidade ao projeto, são bem-vindos a se somar a essa iniciativa.

PLATAFORMA DE CONTEÚDOS:

Ao fazer um cadastro no site https://momentodeaprender.com/ o aluno/a aluna deve criar a sua conta, registrando o email e uma senha. Seguindo um cronograma, semanalmente, serão disponibilizados conteúdos de cada disciplina, acompanhados por uma lista de exercícios de vestibulares, para que o aluno/ a aluna fixe a matéria e familiarize-se com a forma como os conteúdos são abordados nas provas. A plataforma é totalmente gratuita e colaborativa, de forma que os conteúdos são criados por colaboradores, que possuem fundamental importância nesse projeto, doando o que há de mais importante: seu tempo e dedicação.

VOLUNTARIADO:

O nosso projeto é construído por várias mãos, e as pessoas interessadas em colaborar, seja na produção de conteúdos, divulgação, ou para articular parcerias locais podem entrar em contato pelo endereço: http://www.momentodeaprender.com.br ou pelas nossas páginas no Instagram e Facebook:

https://www.instagram.com/plataformamomentodeaprender/ https://www.facebook.com/plataformamomentodeaprender

PARCERIAS:

Sabendo que não são poucos os desafios de pensar acesso a educação em um país tão desigual socialmente como é o Brasil, o nosso projeto tem como uma das frentes de atuação a parceria com prefeituras, secretarias de Educação e escolas.

A parceria consiste em possibilitar que os jovens interessados e privados dos instrumentos tecnológicos necessários possam acessar à plataforma através de laboratórios de informática das entidades locais.

As prefeituras de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Agudo, Nova Palma e Cachoeira do Sul são nossas parceiras nessa jornada.

Na cidade de Nova Palma os interessados devem contatar a Secretaria de Educação do município para verificar o espaço destinado ao acesso, já nas demais cidades os interessados podem se dirigir até o polo UAB de cada município.

“A educação tem um potencial transformador não só das vidas, mas de uma nação. Acreditamos que lutar pelo amplo acesso à educação é lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.”

Fonte: Projeto Momento de Aprender