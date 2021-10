Grupo Amigos da Quarta Colônia desenvolve ações sociais em prol dos mais carentes

Com o foco na inserção social e no bem coletivo, uma organização denominada Amigos da Quarta Colônia (A4C) vem realizando neste ano diversas ações comunitárias em prol de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Este ato solidário conta com integrantes de seis municípios, são eles: São João do Polêsine, Agudo, Dona Francisca, Nova Palma, Pinhal Grande e Faxinal do Soturno. Em cada uma dessas cidades tem um núcleo da associação, com pelo menos um representante.

A A4C é uma entidade sem fins lucrativos e que trabalha recebendo doações como alimentos, brinquedos, roupas, entre outros. No último final de semana, em Faxinal do Soturno e Dona Francisca foram distribuídos brinquedos, balas e guloseimas para mais de 100 crianças, além de ração para os cães de rua. Já neste final de semana se concluirá a distribuição de brinquedos e balas para as crianças de Agudo, celebrando ainda o “Dia das Crianças”, com doações que foram repassadas do núcleo de Nova Palma.

Segundo Argemiro Souza, militar da reserva e que é um dos idealizadores do projeto, a ação de cunho social só foi possível de ser realizada por conta da amizade e de objetivos em comum: “Temos amigos em praticamente em todos os municípios da Quarta Colônia e, por conta disso, entramos em contato com eles para poder estabelecer uma conexão que contemple as pessoas com necessidades dessa região”, conta o voluntário.

Nessa reta final do ano, ainda neste mês de outubro, já iniciará o planejamento da A4C para o Natal, quando irão definir e organizar a logística das ações. Também por isso, a associação está procurando parcerias com pessoas dos poucos municípios que não tem nenhum representante, como relata Argemiro: “Trabalhamos hoje com seis municípios e queremos ter núcleos nos nove municípios da Quarta Colônia. Então pedimos que os interessados de Restinga Sêca, Silveira Martins e Ivorá entrem em conta com a gente pelo Facebook na nossa página”, diz Souza.

Para quem quiser doar ou se voluntariar para a organização, basta acessar a página https://www.facebook.com/AmigosdaQuartaColonia no Facebook.