Governo lança a 44ª edição da Expointer nesta quarta-feira

O governo do Estado lançará, nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, às 14h, a 44ª Expointer. A cerimônia ocorrerá no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, de forma presencial para convidados e virtual para demais autoridades.

No lançamento, serão apresentados detalhes do evento que, neste ano, ocorrerá de 4 a 12 de setembro e receberá público limitado de até 15 mil visitantes por dia no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Participarão da cerimônia o governador Eduardo Leite, secretários de Estado, deputados, os copromotores da feira – Farsul, Fetag, Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Febrac, Simers e prefeitura de Esteio – e outras lideranças do agro.

Ao final da cerimônia, o governador, a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e os copromotores atenderão a imprensa. A coletiva será em formato híbrido, sendo permitida a participação de um jornalista por veículo.

Fonte: Governo do Estado