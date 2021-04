Governo do Estado irá anunciar a liberação de recursos aos hospitais nesta terça-feira

O Governo do Estado irá anunciar a liberação de recursos da “vaquinha” dos poderes aos hospitais nesta terça-feira, dia 20 de abril às 16h30min.

Os valores chegam a R$ 70 milhões para enfrentamento da covid-19 e procedem da união de esforços dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário contado ainda com o apoio do Tribunal de Contas, Ministério Público bem como a Defensoria Pública. Conforme informações do deputado Adolfo Brito, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, os hospitais devem receber ainda nesta semana.

De sua área de atuação são os seguintes hospitais beneficiados;

Hospital Agudo de Agudo – R$ 54 mil

Hospital São Roque de Faxinal do Soturno – R$ 378 mil

Hospital Pedro Calil de Formigueiro – R$ 12 mil

Hospital Nossa Senhora da Saúde de Ivorá – R$ 18 mil

Hospital São Francisco de Restinga Sêca – R$ 54mil;

Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma – R$ 72mil

Hospital Paraíso de Paraíso do Sul – R$ 42 mil

Hospital Dr. Roberto Binatto de São João do Polêsine – R$ 48mil

Casa de Saúde São José de Pinhal Grande – R$ 30 mil

Conforme Deputado Brito, que esteve em audiência na tarde desta segunda-feira, dia 19, com o líder do governo; deputado Frederico Antunes e o líder partidário, deputado Sérgio Turra, estes recursos devem ser depositados ainda nessa semana a fim de auxiliar os hospitais, tendo em vista as dificuldades impostas pelo aumento de preços de medicamentos, EPI’s, insumos especialmente oxigênio e ainda a contratação de recursos humanos.

De outra parte o parlamentar informou que os recursos de suas emendas para o orçamento deste ano deverão ser pagos até o final deste mês ou na primeira quinzena de maio.

Fonte: Gabinete do Deputado Adolfo Brito