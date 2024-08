Governo do Estado distribuirá cestas básicas e kits de alimentos a 62 municípios em estado de calamidade

Divulgada nesta segunda-feira, dia 19, a relação dos 62 municípios em estado de calamidade pública homologados no edital de distribuição de cestas básicas e/ou kits de alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), publicado em 8 de agosto. A iniciativa visa promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social em cidades afetadas pelas enchentes de abril e maio. O prazo para inscrições dos municípios terminou 14 de agosto.

Da região, os municípios contemplados são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Restinga Sêca e Silveira Martins.

Serão atendidas pela ação as famílias em situação de pobreza, conforme dados do Cadastro Único (CadÚnico), beneficiárias ou não pelo Bolsa Família, com prioridade para famílias indígenas e quilombolas, agricultores familiares e famílias que tenham entre seus membros pessoas com deficiência, gestantes, pessoas idosas e crianças de até seis anos.

Cada município habilitado receberá subsídio alimentar referente ao período de quatro meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024), em quantidades que variam de 50 a 1 mil cestas básicas e/ou kits de alimentos ao mês, de acordo com o edital.

Os recursos utilizados na compra das unidades foram repassados ao Executivo estadual no âmbito do Movimento Rio Grande Contra a Fome. A maior parte dos alimentos foi adquirida de cooperativas ligadas a produtores da agricultura familiar.

Clique AQUI e acesse a lista completa dos municípios contemplados.

Fonte: Governo do Estado