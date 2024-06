Governo do Estado anuncia reconstrução de duas pontes em Faxinal do Soturno

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira, dia 3, a reconstrução de oito pontes em rodovias estaduais administradas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e que foram colapsadas pelas enchentes. A iniciativa integra o Plano Rio Grande, um programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

A categorização das estradas afetadas foi baseada em sete critérios: situação da rodovia; tempo gasto a mais em deslocamentos; quantidade de afetados; impactos na economia local; impactos na saúde; impactos na mobilidade urbana; e volume de circulação de veículos.

Oito rodovias foram priorizadas para receber ações de recuperação e reconstrução. Entre elas, a ERS-348, entre Agudo e Faxinal do Soturno, que apresenta erosão no asfalto e queda de ponte.

Faxinal do Soturno também terá a reconstrução de duas pontes na ERS-348 como prioridade do Estado: no km 35, sobre o Rio Soturno, que liga ao distrito de Santos Anjos, com investimento no valor de R$ 15.699.157,76; e no km 32, sobre o Arroio Guarda Mor, que dá acesso à comunidade de Sítio dos Mellos, orçada em R$ 11.774.368,32.

O prazo de conclusão para esses trabalhos é estimado em seis meses para rodovias e de até um ano para pontes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno

Com informações do Governo do Rio Grande do Sul