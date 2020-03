Governo anuncia recursos para o Hospital Regional de Santa Maria

O governador do Estado, Eduardo Leite, assinou, na quarta-feira, dia 18, o aporte de R$ 7 milhões para a realização de ajustes no prédio do Hospital Regional de Santa Maria. As melhorias, que integram um convênio entre o Estado e a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), permitirão que o hospital faça adaptações necessárias para ser equipado até o final do semestre, garantindo o seu funcionamento.

“É um dia muito importante, porque sabemos da repercussão que isso terá na região central. A abertura do hospital é uma antiga demanda da comunidade local e será fundamental para qualificar o atendimento”, destacou o governador.

A assinatura do documento foi acompanhada pelo prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom. O chefe do Executivo local ressaltou que, além da destinação dos recursos para o hospital, o Estado ainda garantiu mais cinco leitos de UTI para o Hospital Universitário.

“Mais do que essa notícia dos recursos para o nosso hospital regional, quero agradecer pelos novos leitos para fazer UTI no Hospital Universitário. Além dos cinco que já tinham sido anunciados, o Estado anunciou outros cinco. Então teremos 10 leitos de UTI, o que vai nos dar uma espécie de folga enquanto trabalhamos na abertura efetiva do Hospital Regional”, afirmou o prefeito.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, lembrou que a região central tem carência de leitos e, em meio à pandemia do coronavírus, a abertura definitiva do hospital será importante para garantir melhor atendimento aos moradores das comunidades locais.

“Esse hospital é de suma importância para o Rio Grande do Sul. Estamos em um momento difícil, no qual aumenta a necessidade por hospitais em funcionamento. O Hospital Regional já vem funcionando por meio do seu ambulatório, mas agora estamos avançando para, em breve, abrirmos a assistência hospitalar”, destacou.

A ideia é agilizar o processo para que esses leitos estejam disponíveis para atender pacientes que venham a se contaminar com Covid-19, e incluir o Regional de Santa Maria no plano estadual de contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19)

Fonte: Governo do Estado