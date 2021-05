Governador sanciona lei que destaca Museu – Casa de Cultura Alberto Pasqualini de Ivorá 

Iniciativa do deputado Eduardo Loureiro aprovada pela Assembleia Legislativa no mês passado, a lei que reconhece a relevância do Museu de Ivorá – Casa de Cultura Alberto Pasqualini, para a cultura gaúcha foi sancionada na quinta-feira, dia 13, pelo governador Eduardo Leite.

O prédio em questão foi construído no ano de 1886 e restaurado em 1999, sendo devidamente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE). No local, em 23 de setembro de 1901, nasceu o professor, sociólogo, advogado, secretário de Estado e senador da República, Alberto Pasqualini, considerado o maior teórico do trabalhismo brasileiro.

Em Ivorá, o Ato Oficial de sanção, pelo Governador do Estado, Eduardo Leite, foi transmitido via web na Câmara de Vereadores.

Foto: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado