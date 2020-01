Giovalli assume o Executivo de Nova Palma nas férias do prefeito Rosato

O vice-prefeito de Nova Palma, Valcenir Giovelli assumiu a Administração Municipal de Nova Palma nesta quarta-feira, dia 8, e permanecerá no cargo pelo período de 15 dias, durante as férias do prefeito, André Rosato.

Em entrevista à Rádio Integração, Giovelli, salientou que será dada continuidade aos trabalhos do Executivo, com atenção especial a questão do abastecimento de água nas comunidades do interior.

Assim como os demais municípios, Nova Palma também sofre com a estiagem que vem trazendo prejuízos aos agricultores do interior, tanto nas lavouras quanto no abastecimento de água. Uma equipe da Secretaria de Obras vem trabalhando diariamente desde as 6h da manhã para levar água para consumo humano e também de animais. De acordo co Giovelli são cerca de 40 famílias sem água, a maioria localizada acima da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na Caixa d’Água, mas também nas comunidades da Linha do Soturno, Linha Base, Novo Paraíso e Rincão dos Fréos.

Outra equipe de trabalho e as três retroescavadeiras trabalham na abertura e limpeza dos bebedouros de água.

Já foram reuniões com lideranças de entidades ligadas ao setor rural, como Emater e sindicatos e também com a Defesa Civil. Na segunda-feira deverá ser realizada uma reunião do Conselho Agropecuário, quando será avaliada a possibilidade de decreto de Situação de Emergência no município.