Gincana virtual do projeto Verde é Vida reúne cerca de 500 alunos e professores

Gincana é uma das formas de integração entre os mais variados grupos. E, também, tem sido tradicional atividade realizada pelo Verde é Vida, em seus encontros nas 13 regiões de atuação. Porém, devido a pandemia da Covid-19, esses encontros presenciais estão limitados. Entretanto, em 2021, com o Verde é Vida completando 30 anos, não poderia se deixar de promover essa atividade que é tão apreciada e esperada pelas escolas parceiras. Mas, de que forma fazer? Como reunir centenas de crianças e professores? A resposta é: Gincana Cooperativa Sul-Brasileira Verde é Vida On-Line. Isso mesmo: uma gincana que ocorre por meio de plataformas digitais, totalmente on-line.

Para colocar a ideia em prática, por meio de contato eletrônico, todas as escolas parceiras foram convidadas a participar e realizaram a inscrição de seus alunos e professores interessados. “Temos a participação de 39 escolas dos três estados do Sul do Brasil. A Gincana envolve 500 alunos e professores, divididos em sete equipes. As tarefas são enviadas e devolvidas por meio do whatsapp”, explica o coordenador pedagógico do Verde é Vida, professor José Leon Macedo Fernandes.

As atividades estendem-se durante todo o mês de agosto, integrando a programação em comemoração aos 30 anos do Verde é Vida. “O mais legal é o intercâmbio que ocorre entre os alunos e professores, pois, tem escolas que, devido ao número de inscritos, conta com as sete equipes. É uma disputa muito saudável e divertida”, finaliza Leon.

Fonte: Afubra