Ginásio de Esportes de Restinga Sêca conta agora com sistema de videomonitoramento

Fotos: Norton Avila

Já está em funcionamento o novo sistema de videomonitoramento no Ginásio de Esportes Romano Cantarelli, em Restinga Sêca. Iniciativa foi idealizada pela Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.

O projeto contempla a instalação de câmeras na parte interna e externa do prédio, garantindo mais segurança não só para os desportistas, mas também aos torcedores que irão acompanhar as competições. Além disso, o sistema garante a identificação de possíveis atos de vandalismo, como a pichação das paredes externas do ginásio.

Conforme Luan Machado, diretor de Esportes de Restinga Sêca, as imagens que registrarem o envolvimento de atletas ou dirigentes em confusões dentro ou fora de quadra durante as competições, poderão ser usadas para punições no âmbito esportivo no município, bem como em caso de brigas ou agressões serão registradas ocorrências policiais. “Tivemos um caso, no ano passado, com um copo arremessado do lado de fora da quadra. Infelizmente nós não tínhamos como averiguar. Neste ano, com as imagens, poderemos identificar”, pontuou Luan.

A decisão de punição por meio das imagens gravadas será inserida no regulamento das competições deste ano, bem como os dirigentes esportivos serão informados oficialmente da decisão durante a realização dos congressos técnicos.

Revitalização da quadra

Outra ação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte é a revitalização da quadra poliesportiva. Sem jogos no ginásio em razão dos trabalhos, no local foi realizado o lixamento da quadra e pintura. Agora, ocorrerá a identificação do brasão do município ao centro e, por fim, a aplicação de verniz. Além disso, também será realizada a pintura das goleiras e manutenção nas redes de proteção entre a quadra e a arquibancada. A previsão é que todo o trabalho seja finalizado no próximo mês de maio.